Телеведущий Ивлев показал, как отдыхает с юной любовницей на Мальдивах (ФОТО)

Шеф-повар Константин Ивлев подтвердил слухи о предстоящем разводе с женой, выложив в Instagram фото с новой избранницей.

46-летний ведущий передач «На ножах» и «Адская кухня» Константин Ивлев опубликовал снимок с 28-летней Валерией Куденковой, которую называют новой избранницей известного шеф-повара.

В подписи к сделанному на Мальдивах снимку Ивлев заявил, что его расставание с супругой Марией произошло без измен.

Константин подчеркнул, что «никто никого не предавал», и призвал поклонников не углубляться в сплетни от «желтой прессы».

"Друзья мои, мы с @lera_kudenkova хотим вам сказать: Никто никого не застукал, никто бжжрхча никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой! Не ведитесь на хайп и желтую прессу!Всем Мира и Любви", — обратился к поклонникам телеведущий.

READ В Идлибе активизировались террористы

В комментариях подписчики обрушились с упреками на Ивлева, заявляя, что были гораздо лучшего мнения о телеведущем.

«Вы не могли так поступить…», «Обидно за Марию!», «Детей жалко!», — раскритиковали фолловеры телеповара.

В ответ ведущий призвал зрителей не лезть в его личную жизнь, опубликовав пост «для особо одаренных».

Напомним, как ранее писал Topnews, жена Ивлева Мария пожаловалась, что звездный супруг пытается забрать их общую дочь и скрыть от грядущего раздела имущества свои доходы.

В браке Мария и Константин Ивллевы прожили свыше 20 лет.