Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

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Efrem Lukatsky/AP
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.
Переговоры с Россией шли «жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями», отметил Зеленский. При этом в результате диалога удалось добиться движения вперед, подчеркнул глава государства.
Кроме того, Зеленский добавил, что в ходе переговоров президент России «услышал» украинскую позицию.
9 декабря 2019 года состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») по урегулированию конфликта в Донбассе. В рамках саммита состоялись личные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
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