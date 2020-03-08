Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными

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Efrem Lukatsky/AP

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в интервью The Guardian.

Переговоры с Россией шли «жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями», отметил Зеленский. При этом в результате диалога удалось добиться движения вперед, подчеркнул глава государства.

Кроме того, Зеленский добавил, что в ходе переговоров президент России «услышал» украинскую позицию.

9 декабря 2019 года состоялась встреча лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия. – примечание «Газеты.Ru») по урегулированию конфликта в Донбассе. В рамках саммита состоялись личные переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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