Додон прервал визит в Россию из-за коронавируса

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Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Кишиневе, июнь 2019 года
Valentyn Ogirenko/Reuters
Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию после выявлением коронавируса нового типа в его стране, передает ТАСС.
«Возвращаюсь сегодня домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей», — написал Додон.
Он отметил, что «у вируса нет политического окраса» и призвал граждан и политиков совместно бороться для преодоления кризиса.
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