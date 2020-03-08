Додон прервал визит в Россию из-за коронавируса

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Президент Молдавии Игорь Додон во время пресс-конференции в Кишиневе, июнь 2019 года

Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Молдавии Игорь Додон прервал рабочий визит в Россию после выявлением коронавируса нового типа в его стране, передает ТАСС.

«Возвращаюсь сегодня домой, чтобы полноценно включиться в работу властей по преодолению возникших трудностей», — написал Додон.

Он отметил, что «у вируса нет политического окраса» и призвал граждан и политиков совместно бороться для преодоления кризиса.

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