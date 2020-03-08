Работать в два микрофона: Харламов и Воля пошло унизили певиц-близняшек в Comedy Club (ВИДЕО)

Бурная фантазия юмористов сыграла с ними злую шутку.

В одном из выпусков Comedy Club гостями шоу стали участницы группа "Queens", в состав которой входят Кристина Коц Готлиб и моделли-близняшки Екатерина и Волга Король. Как рассказал Гарик Харламов девочки из группы запустили серию закрытых вечеринок "Queens party".

"Короли и королевы шоу-бизнеса собрались в одном месте, чтобы отпраздновать свои достижения в мире музыке и рассказать о них прессе", — зачитал Гарик описания мероприятия.

И тут же у него возник вопрос из каких иецхэзжн соображение они именно так назвали группу.

"Мы каждый день вечером целуем фотографии Фредди Меркьюри, чтобы он нас благословил", — пояснила Король.

После таких откровений Павел Воля не смог сдержать себя. В попытке внести ясность юморист заявил, что их связывает с Меркьюри лишь тот факт, что на них также глазеют мужики, как и на величайшего артистки всех времен.

Харламов же на свою беду поинтересоваться кто же посещает эти вечеринки: "Вы в масках все".

"Некоторые в коронах. Мы нет, но кто хочет, то одевает короны", — говорит Король, при этом раскрыть конкретные личности она отказалась, лишь подогрев интерес Воли и Харламова к происходящему на "Queens party".

Бурная фантазия юмористов "додумала" все сама.

"Мы должны разобраться, что там такое. Нас там "пехнут" в конце", — гневно пояснил Воля, в ответ на приглашение посетить вечеринку.

"Не… "пехнут" только того, кто в короне", — успокоил его Харламов.

Далее после короткого диалога девочки вышли на сцену и спели один из своих хитов. Однако микрофонов было только два, вместе необходимых трех и Воля не удержался пошутить и поэтому поводу тоже, причем с пошлым подтекстом.

"Девочки, представьте, что к вам на вечеринку пришло два богатых человека и надо работать "в два микрофона", — пошутил Воля.

Как ранее писал Topnews, Тарзан и Воля унизили "пузана" Харламова в Comedy Club.