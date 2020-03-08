В России начался бум на консервы и туалетную бумагу

В феврале резко увеличился спрос на продукты с длительными сроками хранения, бытовую химию и предметы личной гигиены.

В феврале 2020 года в России резко подскочил спрос на продукты с продолжительными сроками хранения (это в первую очередь консервы), бытовую химию и предметы личной гигиены. Об этом сообщают «Ведомости».

На фоне распространения по планете коронавируса россияне делают запасы. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года продажи нескоропортящихся продуктов увеличились в несколько раз: на сайте goods.ru — в 4 раза, в онлайн-магазине «Утконос» — на 67%, на Wildberries — примерно вдвое. Также люди стали больше покупать бытовую химию и предметы личной гигиены: на goods.ru продажи бытовой химии выросли в пять раз; на Wildberries продажи туалетной бумаги взлетели на 175%, влажных салфеток – на 241%, обычных – на 185%.

Представитель Wildberries отрицает связь роста продаж с вспышкой коронавируса, по словам менеджера это вызвано расширением ассортимента онлайн-ритейлера. Представители крупнейших ритейлеров – X5 Retail Group, «Магнита», «Ленты» объясняют рост спроса на некоторые продукты праздниками: Масленицей, 23 февраля и 8 марта.

Ранее распространение коронавируса в Италии привело к панике и ажиотажу в магазинах, где люди скупали всё.

Напомним, что в январе ценам на продукты в России предсказали бурный рост на 2020 год.

В ноябре 2019 году ученые назвали продукты, с успехом заменяющие лекарства.