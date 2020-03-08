США приветствуют договорённости России и Турции по Идлибу

«Мы приветствуем сегодняшние сообщения о договорённостях между Турцией и Россией, касающихся прекращения огня в Идлибе. Мы надеемся, что они помогут деэскалации крайне опасной ситуации и облегчению тяжелого гуманитарного кризиса», — цитирует его ТАСС.

«Соединённые Штаты с нетерпением ждут обсуждения деталей развития событий со своим союзником по НАТО Турцией, которая стремится к прочному режиму прекращению огня. Крайне важно сейчас то, какие действия предпримут в самом районе боевых действий (президент Сирии Башар – ред.) Асад и те, кто его поддерживает. Это покажет, будет ли прочный режим прекращения огня достигнут», — добавил представитель Госдепартамента.

«Единственный способ решить этот конфликт — это установление режима прекращения огня по всей стране и политическое решение с помощью переговоров в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», — полагает представитель американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на состоявшихся в четверг в Москве переговорах согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в сирийской провинции Идлиб. Достигнутые ими договоренности предусматривают, что боевые действия в Идлибе будут прекращены вдоль всей линии соприкосновения с вступлением в силу перемирия 6 марта. С 15 марта РФ и Турция начнут совместное патрулирование по трассе М4, вдоль которой будет создан коридор безопасности. Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать решительную борьбу с терроризмом.