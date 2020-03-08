В Омске нашли пенсионерку со страховой пенсией 52 тысячи рублей.

Пенсия 70-летней жительницы Омской области составляет 52 533 рубля, сообщате портал Superomsk.ru со ссылкой на заместителя управляющего в региональном отделении ПФР Наталью Смигасевич.

Как пояснили в пенсионном фонде, такую сумму женщина заработала исключительно на страховых взносах и выплата пенсии осуществляется на общих основаниях.

При этом средний размер пенсии в Омской области составляет 13 813 рубля.

Отмечается, что сейчас на пенсии в Омской области насчитывается 11 191 омичка, родившая пять бжжрхча и более детей, чей средний размер пенсии сотсавляет 14 465 рублей.

А из 53,7 тысяч пенсионерок региона в возрасте 80 лет и старше до сих пор работают 132 омички. Среди них есть и три жительницы, чей возраст превышает 90 лет.

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