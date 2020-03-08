Поправки в Конституцию вносятся на 30-50 лет, заявил Путин

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Поправки в Основной закон страны вносятся минимум на 30 лет или даже полвека, заявил в пятницу президент России Владимир Путин.

«Мы выносим поправки в конституцию, даже не на 5-10 лет, а минимум лет на 30, думаю, на 50», — сказал глава государства на встрече с представительницами общественности в Иваново.

Голосование по поправкам планируется на 22 апреля.

Согласно последнему опросу ВЦИОМ, 83% россиян в курсе предстоящего голосования.

67% планируют принять участие в нем.

41% совершенно точно пойдут на избирательные участки.

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