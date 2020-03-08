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Минобороны РФ/Росгвардия/УМВД России по Курской области

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/777/12994777/krasa-pic905-895x505-38385.jpg" alt="«Сексизм»: Daily Mail о конкурсах красоты в армии России" /></p> <p>

Британское издание Daily Mail обвинило российскую армию в сексизме. Причиной стали конкурсы женской красоты, организуемые в преддверии 8 Марта. Подобные мероприятия журналисты назвали возмутительными и нелепыми. Не понравились им ни требования к конкурсанткам, ни выбор жюри.

Британский таблоид Daily Mail нашел новую причину для критики российской армии и полиции. На этот раз под раздачу попали конкурсы красоты, организуемые в структурах силовых ведомств в преддверии Международного женского дня 8 Марта.

Подобные мероприятия издание называет «сексистскими, возмутительными и нелепыми».

Правда, в этом контексте журналисты цитируют свою российскую коллегу Анастасию Красильникову.

В статье указывается целый перечень таких смотров. Недовольство журналистов вызвал конкурс, организованный Черноморским флотом России, из-за того, что участницы соревнования названы «военнослужащими слабого пола». Кроме того, критике подверглись «Краса полиции» в Курской области и «Краса ВДВ — 2020» в Туле.

«В ходе конкурса девушки примут участие в нескольких испытаниях, в каждом из которых они продемонстрируют свою красоту, эстетическое превосходство, интеллект, а также моральные и духовные качества», — приводит Daily Mail описание одного из таких соревнований.

Девушки демонстрируют свои навыки в разных областях, которые традиционно относятся к «женским», — приготовление еды и сервировка стола, шитье, макияж.

Подвергся критике и смотр в рядах ракетных войск, где, согласно правилам конкурса, девушки участвуют в соревнованиях по тактической, специальной и технической стрельбе, общей физической подготовке, а также приготовлении «трех низкокалорийных блюд, используя базовый набор продуктов».

Еще один пункт для критики — якобы в «эйджизме» — дискриминации по возрастному признаку. Так, в конкурсе «Краса Полиции» в Курской области принять участие могли только девушки до 30 лет.

Но даже не это стало главной причиной негативной реакции Daily Mai. Журналистам издания не понравился и выбор жюри.

Первое место в конкурсе «Краса полиции» в Курской области заняла младший сержант Ирина Ходыревская, а второе место досталось лейтенанту Кристине Новиковой. По мнению пользователей соцсетей, у победительницы слишком «нестандартная» внешность, а потому, по этой логике, серебряный призер соревнования, у которой, как отмечается в статье, внешность более «стандартная», должна была стать первой.

Фоторепортаж: «Красу полиции» затравили из-за внешности

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Следует отметить, что вся публикация Daily Mail, по сути, выстроена вокруг одного частного мнения журналистки Анастасии Красильниковой, которая изложила свою позицию относительно смотров красоты в рядах российских силовых структур в своем Telegram-канале.

«По-моему, это максимально смешно и нелепо. То есть даже женщины, которые профессионально владеют оружием и за деньги защищают нашу страны, должны «быть красивыми», доказывать кому-то, что они умеют шить и готовить низкокалорийные блюда. Мужчинам-военнослужащим, надо думать, таких конкурсов не устраивают. Удивительное, конечно, у нас общество: быть военными женщинам можно, но при этом нужно продолжать услаждать чей-то взор, желудок и уметь «общаться со швейными принадлежностями». Сексизм, да и только!» — говорится в одном из постов Telegram-канала «Дочь разбойника».

«Принимая награду, [Анна] Храмцова (победительница конкурса Росгвардии. — «Газета.Ru») открыто признала сексизм в структуре численностью 340 тыс. человек», — пишет Daily Mail.

Девушка же во время вручения ей награды сказала, что слышит «старые шутки о блондинках на службе», однако подчеркнула, что ее родители также служили в армии и полиции и она гордится тем, что продолжает династию.

«Прежде всего, она является членом команды Росгвардии, и только потом — женщиной», — так характеризуют Анну Храмцову ее коллеги-мужчины.

Читатели Daily Mail, правда, в Twitter подвергли критике уже самих журналистов. Пользователь Peter Sebastian назвал их клоунами. Другой читатель сказал, что «русские девушки — огонь, и пусть продолжают». Кроме того, если девушки принимают участие в конкурсах, значит, они сами не считают подобные состязания проявлением сексизма, полагает пользователь TheWestbyWarrior. А Taw Jackson задается вопросом: «И все же, почему вы так обеспокоены Россией?»

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