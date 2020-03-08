Анастасия Заворотнюк 8 марта, состояние здоровья: новости на сегодня, 08.03.2020

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк в своем Instagram опубликовала пост, в котором рассказала подписчикам о свои переживания из-за состояния здоровья матери. Этот комментарий стал одним из первых за последние несколько месяцев.

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«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне сложно делиться переживания, потому я держу их в глубине сердца. Я верю, что вашей поддержкой и общими молитвами моя мама поправится и наш дом войдет счастье и радость», — написала Анна.

Она поблагодарила тех, кто поддерживает ее и призналась, что ей тяжело делиться переживаниями и она «держит все глубоко внутри своего сердца».

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«Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье», — добавила девушка.

Напомним, сообщения о серьезном заболевании Анастасии Заворотнюк появились в августе прошлого года. СМИ сообщали о том, что у актрисы диагностирована опухоль мозга, однако семья официально болезнь не подтверждает.