Анастасия Заворотнюк: последние новости сегодня, 08.03.2020, как состояние здоровья на 8 марта, как себя чувствует

Вокруг состояния здоровья актрисы Анастасии Заворотнюк то и дело появляются сообщения неофициального характера. Причина заключается в том, что родственники артистки стараются не рассказывать о том, каким образом проходит лечение. Напомним, как сообщал ранее наш сайт n4k.ru, звезда сериала «Моя прекрасная няня» борется с запущенной формой рака головного мозга.

Анастасия Заворотнюк: последние новости

Буквально накануне появился очередной повод порассуждать о том, как себя чувствует Анастасия Заворотнюк. Ее дочь Анна Стрюкова опубликовала в интернете сообщение со словами поддержками в адрес тех поклонников, которые с помощью молитв пытаются помочь ее маме в непростой жизненной ситуации. Одновременно с этим Анна не стала скрывать, что текущая ситуация является сложной, но отчаиваться девушка не стала.

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«Сказать, что у меня стресс, — это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу», — впервые за длительное время откровенно рассказала о своих переживаниях дочь актрисы.

По словам Стрюковой, родные и близкие всегда находятся рядом, поэтому она получает от них необходимую поддержку. Ничего иного, как верить в светлое будущее, у Анны не остается.

«Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье», — добавила Анна.

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк

Тем временем, на свежее сообщение дочери актрисы отреагировала подруга семьи, певица Инна Маликова. Она поспешила высказать слова поддержки Анне, потому что понимает, в каком тяжелом положении оказалось звездное семейство.

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«Анечка, родная! Молимся!» Многие написали, что ставят свечки в церкви за здоровье Анастасии. Детский доктор Марина написала: «Анечка, хотелось бы сказать, чтобы вы как можно чаще обращались к Матронушке. Я сама лично до февраля не очень верила, но теперь точно могу сказать — она слышит и помогает. Молюсь о здоровье вашей мамы». Анна Заворотнюк ответила на этот совет так: «Были у Матронушки много раз, она нам помогает…» Родные актрисы ездят к мощам святой Матроны Московской.

На сегодняшний день нет достоверных сведений о том, где находится Анастасия Заворотнюк. Ранее появлялись сообщения, что она проходит лечение за границей, но подтверждения они не получили. Поклонники искренне надеются, что тяжелая стадия заболевания останется в прошлом. Хочется присоединиться к ним и пожелать скорейшего выздоровления всенародно любимой актрисе.

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