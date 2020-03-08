Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Найдена россиянка с пенсией в 52 тысячи рублей. Ею оказалась 70-летняя жительница Омской области, сообщили порталу «СуперОмск» в местном отделении Пенсионного фонда России (ПФР).

Точный размер пенсии женщины составляет 52 533 рубля. В ПФР объяснили, что эту сумму женщина заработала на страховых взносах.

К Международному женскому дню отделение фонда опубликовало статистику по жительницам Омской области. Оказалось, что в среднем местные пенсионерки получают чуть более 13,8 тысячи рублей в месяц.

В ПФР также рассказали, что в регионе проживают 612 женщин, отработавших в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве. Их средняя пенсия составляет почти 14,5 тысячи рублей. Столько же получают пенсионерки, имеющие пять и более детей.

READ Александр Лукашенко обвинил российские власти в забывчивости

Ранее, в феврале, сваха в телешоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова раскрыла размер своей пенсии. «У меня пенсия 14 тысяч рублей. Я никогда не рассчитывала на пособие от государства», — сказала она, поблагодарив за то, что «такую дали». Телеведущая подчеркнула, что о пенсии стоит задуматься уже в момент получения первой зарплаты и посоветовала не рассчитывать на государство.