Bloomberg: Саудовская Аравия нарастит добычу нефти из-за срыва сделки ОПЕК+

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Global Look Press

Саудовская Аравия намерена нарастить добычу нефти в апреле до 10 млн баррелей в сутки, чтобы оказать давление на Россию и другие страны. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Эр-Рияд таким способом хочет заставить их возобновить переговоры со странами-членами ОПЕК.

Согласно имеющейся информации, Саудовская Аравия в случае необходимости также может повысить добычу нефти до 12 млн баррелей в сутки.

Ранее в Вене прошла встреча в рамках ОПЕК+, на которой ее участники не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки во втором квартале 2020 года.

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