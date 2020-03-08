Названа польза медицинской маски перед коронавирусом

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания. «Трое больных — в Липецке, из них двое без выраженных симптомов, один больной — в Санкт-Петербурге», — говорится в сообщении.По данным эпидемиологического расследования, все заболевшие в последнее время посещали Италию. Сейчас всех их госпитализировали в инфекционные боксы.Тем временем, актуальным является вопрос об эффективности медицинских масок перед распространением коронавируса. В частности, россияне пытаются понять, способна ли их защитить такая маска.Медицинская маска защитит от коронавируса или нет: стоил ли носитьМожно с уверенностью сказать, что респираторные маски отлично защищают от вирусных инфекций. Однако, помогают они лишь в том случае, если их правильно эксплуатировали, что очень редко можно встретить.

Прежде всего их очень трудно надеть, ведь их правильно использовать умеют только лишь медицинские сотрудники. В тот момент, когда маска надета верно, она становится горячей, и в ней находится сразу становится неудобно и душно. Поэтому многие сразу же ее снимают, на дожидаясь положительного эффекта.Другие проведенные испытания говорят о том, что респираторные маски действительно помогут избежать вирусов, но только если человек регулярно соблюдает личную гигиену и моет руки с мылом. Не стоит забывать о том, что одна лишь маска не способна предотвратить заражение. Необходимо проводить профилактические меры в виде частого мытья рук и сокращения контакта с больными людьми.Если нет возможности приобрести маску респираторного типа, то подойдет обычная медицинская маска, которая поможет не подхватить вирусы, передающиеся воздушно-капельным путем. В случае, если масок под рукой нет никаких, то можно воспользоваться подручными средствами в виде шарфа или хлопковой тканью.