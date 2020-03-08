Власти Москвы контролируют ситуацию с коронавирусом

К первым числам марта текущего года в 87 странах официально зафиксирован китайский вирус. В настоящее время на третьем месте по числу зараженных людей находится Италия. В совокупности число инфицированных превысило 100 тысяч, и эта цифра продолжает стремительно расти. По статистике 51 тысяча людей вылечилась, свыше 3 тысяч больных скончались.Коронавирус в Москве: данные на сегодня, 08.03.2020В Российской Федерации изменилась частота распространения коронавируса. Еще в начале февраля два китайца были выписаны из больницы. С лайнера «Даймонд Принцесс» эвакуировали троих россиян, в настоящее время они находятся в стационаре на лечении. Уже 1 марта появился очередной случай заражения вирусом в Москве.Специалисты из Роспотребнадзора подтвердили информацию, что в Москве заболел китайским вирусом человек, прибывший недавно из поездки из Италии. Человек проходит лечение в клинике.По состоянию на 8 марта в нашей стране 10 человек с подтвержденным диагнозом коронавируса, сообщает Московский Комсомолец.По одному зараженному в Тюменской области, где именно не уточняется и Забайкальском крае, Нижнем Новгороде пятеро больных в Москве, три случая зафиксировали в Казани.В Москве коронавирус: ситуация сейчас, 8 марта

Амбулаторные службы уже ведут медицинские осмотры людей, в особенности тщательно проверяют тех, кто вернулся из стран с активно распространенным вирусом. Особый режим работы касается городских, хозяйственных и транспортных служб.Столичные власти сообщили о создании нескольких call-центров. В них смогут обращаться граждане, вернувшиеся из заграничных регионов, в которых бушует вирус. Они могут попросить выдать больничный лист.Как рассказала Анастасия Ракова, являющаяся действующим заместителем Собянина по вопросам социального развития, сотрудники МФЦ посетят позвонившего в call-центр. Проверят его документы на наличие штампов посещения ряда стран с неблагоприятной вирусной обстановкой. И при необходимости выдадут больничный лист.Коронавирус 2020, сколько заболевших: последние новостиВ Италии за сутки выявили самое большое количество зараженных коронавирусом. С начала эпидемии умерли уже 233 человека, выздоровели 589. Смертность от коронавируса в Италии оценивается в 3,8% от количества подтвержденных случаев.Италия — вторая по количеству умерших от коронавируса после Китая и третья по количеству зараженных после Китая и Южной Кореи. На сегодняшний день в Италии чуть больше 5 тысяч больных, из них 567 находятся в отделениях интенсивной терапии. Из-за высокой нагрузки на больницы в Ломбардии пациентов с другими болезнями, которые нуждаются в интенсивной терапии, решили перевести в другие, менее пострадавшие от эпидемии области.