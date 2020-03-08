В Идлибе активизировались террористы

Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев заявил о девятнадцати случаях нарушения режима прекращения огня на территории Идлибской зоны деэскалации за прошедшие сутки.Новости Сирии сегодня, 08.03.2020По словам руководителя ЦПВС, за субботу, седьмое марта, террористы девятнадцать раз открывали огонь в Идлибской зоне деэскалации, несмотря на действующее в регионе перемирие. Режим прекращения огня был введен шестого марта, однако боевики ежедневно нарушают условия перемирия, обстреливая населенные пункты и позиции сирийской армии.Пятого марта в Москве прошла встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров стороны подписали совместный документ, который подразумевает введение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации с полуночи шестого марта. В первый день перемирия в регионе боевики нарушили его шесть раз.Турецкие СМИ сообщили о поражении сирийского истребителя МиГ-29. Согласно информации турецких средств массовой информации, недалеко от авиабазы Шейрат, был уничтожен сирийский истребитель МиГ-29. На данный момент остаётся неизвестным тот факт, был ли самолёт сбит одним из ПЗРК, переданных турецкой стороной боевикам, или же был уничтожен турецким боевым самолётом, однако, сирийская сторона подтверждает потерю своего истребителя.«Сирийский МиГ-29 был уничтожен после взлёта с авиабазы Шейрат через несколько минут после подъёма в воздух. Пилот погиб», — сообщают источники.Ситуация в Идлибе сейчас, 8 марта 2020Стало известно о том, что штаб террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат ан-Нусры» (организация признана террористической и запрещена в РФ), выпустил официальное заявление под названием «Московское соглашение — новый мираж».

Согласно опубликованному документу, группировка отказывается признавать итоги российско-турецких договоренностей, принятых по итогам встречи между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом от 5 марта. Соответственно, исламисты отвергли введение режима прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации. В опубликованном сообщении «Хайят Тахрир аш-Шам» выразила благодарность турецкому правительству, а также обратилась к жителям с призывом оказать вооруженное сопротивление САА.Twitter-канал (baladinetwork) сообщает о том, что в Идлиб была переброшена очередная колонна военной техники из Турции. Конвой в составе нескольких танков и бронеавтомобилей пересек границу через пограничный переход «Кафр-Лясин» и направился в сторону турецких наблюдательных постов, размещенных у линии разграничения сил между боевиками и правительственной армией.Обзор карты боевых действий в Сирии на 8 мартаМенее чем через 24 часа после начала перемирия в Идлибе, поддерживаемые Турцией боевики совершили атаку на российскую авиабазу Хмеймим, расположенную в провинции Латакия недалеко от побережья Средиземного моря.По данным сирийского государственного информационного агентства «SANA», два ударных беспилотника были перехвачены средствами ПВО.Средства ПВО перехватили два вооруженныхъ беспилотника, идущих со стороны Идлиба, и уничтожили их в районе города Джебель, — сообщил журналист издания.Местные источники подтвердили данную информацию, добавив, что взрывов на земле слышно не было.Очевидно, что подобные выходки джихадистов не сойдут им с рук. Ранее за подобную дерзость, ВКС РФ всегда наказывали боевиков.Масло в огонь подливает еще и тот факт, что двумя днями ранее Турция и Россия установили в Сирии режим прекращения огня, на который некоторые террористы уже успели пожаловаться.