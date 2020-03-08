Барнаульские снегоуборщики дооснастят системой спутниковой навигации 11 рублей

В Барнауле подвели итоги аукциона по оснащению транспортных средств МБУ «Автодорстрой» аппаратурой спутниковой навигации (ГЛОНАСС/GPS) и датчиками уровня топлива. Начальная цена контракта была снижена участниками торгов вдвое. В результате оставшуюся без «маячков» снегоуборочную технику подключат к спутнику за 1,1 млн рублей. Вероятно, после этого наконец станет возможным запустить публичную интерактивную карту, по которой горожане смогут следить за уборкой снега в Барнаул онлайн.

Согласно информации, опубликованной на площадке «РТС-Тендер», электронный аукцион в рамках федерального законодательства по оснащению транспортных средств МБУ «Автодорстрой» аппаратурой спутниковой навигации (ГЛОНАСС/GPS) прошел 2 марта, однако его результаты стали известны только сейчас. Как следует из документации, начальная цена контракта составляла 2,3 млн рублей. За эти средства дорожная служба планировала дооборудовать спецтехнику 93 терминалами спутниковой навигации и 190 датчиками уровня топлива. Как пояснили на предприятии, это позволит диспетчерской службе в реальном времени качественно контролировать местонахождение, остановки и передвижение техники.

По имеющимся данным, в аукционе приняли участие четыре компании — ООО «ТД «Спутниковые системы мониторинга», ООО «М2М Телематика «Алтай», ООО Новоинфосвязь» и ООО «Автомониторинг НН». Причем первые две фирмы предложили цену намного ниже той, что была изначально — порядка 1,1 млн рублей, а остальные — сопоставимую с максимальной ценой — 1,7 млн и 2 млн рублей соответственно. В результате победителем признали ООО «ТД «Спутниковые системы мониторинга». Причем власти уже сотрудничают с ООО «М2М Телематика «Алтай» в Барнауле: как раз эта компания создала интерактивную карту слежения за дорожной техникой, которая пока доступна только чиновникам. Однако на этот раз выбор пал не в их пользу. Планируется, что снегоуборщики оснастят навигацией до конца марта 2020 года.

Отметим, что зимнем сезоне 2019-2020 годов горожане неоднократно высказывали претензии к работе по содержанию уличной сети: по их мнению, снег чистили плохо, и вывозился он недостаточно быстро, так что многие дороги «лишились» полос. Барнаульцы также обращали внимание, что техника часто работала на площадях у административных зданий, но проезжим частям «обычных», пусть и загруженных улиц, внимание не уделялось. Между тем публичный доступ к данным навигаторов до сих пор не открыт.

Правда, 2 марта в региональных Telegram-каналах распространили ссылку на данную интерактивную карту. Отдельные активисты тут же предложили сличать сведения с портала с официальными публикациями городской администрации. Ссылка функционировала всего несколько часов, а после доступ к ней был закрыт. Граждане подозревают, что количество снегоуборщиков, которое не превышало 30 единиц и вызвало у многих жителей краевого центра скепсис, незапланированно попало на всеобщее обозрение, и те отключили доступ к карте. В администрации Барнаула ИА «Банкфакс» заявили, что не имеют к публикации ссылки никакого отношения.