«Важная военная помощь»: Пентагон планирует поставки техники Украине

В Пентагоне планируют поставить Украине противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера на 125 миллионов долларов.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника среди американских чиновников, осведомленных с планами Минобороны США.

У руководителей и членов соответствующих комитетов будет возможность ознакомиться с пакетом помощи до официального уведомления Конгресса. Отмечается, что это первая половина из 250 миллионов долларов, выделенная на помощь Украине в сфере безопасности.

Новый пакет помощи будет включать противоартиллерийские радиолокационные станции и патрульные катера Mark VI, последние считаются особенно важными, учитывая напряженность Украины с Россией в Черном и Азовском морях.

«Согласно политике, Министерство обороны не комментирует и не подтверждает потенциальные или запланированные пакеты помощи в сфере безопасности, пока они находятся на рассмотрении в Конгрессе», — заявил для телеканала официальный представитель Пентагона, подполковник Карл Глисон.