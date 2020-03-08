Американский военнослужащий заразился коронавирусом в Италии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Европейское командование Вооруженных сил США сообщило о первом случае заражения новым коронавирусом среди американских военных в итальянском городе Неаполь.

«Европейское командование Вооруженных сил США повреждает первый случай (заражения) COVID19 среди американских военных в Неаполе, Италия. Официальные обновления поступят позже», — сообщается в Twitter-аккаунте командования.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19.