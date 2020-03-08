ВСУ оборудуют новые позиции у населенных пунктов, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 7 мар — РИА Новости. Украинские силовики оборудуют новые позиции у линии соприкосновения в Донбассе, заявил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

«Пользуясь договоренностями о перемирии, противник продолжает проводить инженерное дооборудование имеющихся позиций и оборудование новых. Данные факты также подтверждаются отчетами Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ)», — сообщил он

По словам Филипоненко, в течение минувших суток Народная милиция зафиксировала проведение инженерных работ с использованием военной и специальной техники военнослужащими 93-й бригады в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское и Крымское у линии соприкосновения в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.