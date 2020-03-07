Тибо Пино о своей форме перед Париж-Ницца-2020 и целях на гонку

29-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Тибо Пино проехал в этом сезоне две многодневных велогонки – Тур Прованса и Tour des Alpes Maritimes et du Var-2020, где вошёл в топ-10 общего зачёта. Его следующей целью является Париж-Ницца, которую он поедет впервые в карьере. Перед стартом французской гонки Тибо Пино рассказал о том, в какой форме находится и какие цели ставит перед собой.

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Тибо Пино: «У меня не было колебаний по поводу приезда на гонку. Это правда, много говорят о вирусе, но никакой паники вокруг не чувствую. Между тем, что показывают по телевидению и тем, что происходит в жизни, есть несоответствия. Завтра посмотрим, какие меры предпримет ASO. В любом случае, у меня не было никаких опасений относительно приезда сюда.

Из того, что видел в феврале, Кинтана кажется мне намного сильнее остальных. Если пройдём через первые этапы без происшествий, он – главный фаворит. Но до финиша гонки долгая дорога.

Я не знаю, в какой форме нахожусь. Не собираюсь скрывать, что не в тех кондициях, в каких должен был быть. В Варе на Мон-Фарон я выступил не слишком хорошо и разочарован этим.

Париж-Ницца предстоит тяжёлая. И это хорошо для июля. Мне надо вернуться в гоночный ритм, которого мне не хватает. Теоретически я один из претендентов, но так ли это, увидим в воскресенье в Ницце. Моя цель – после гонки уезжать из Ниццы с улыбкой на лице. Я должен успокоить себя финальным уик-эндом гонки».