NYT: Путин и Эрдоган достигли соглашения о прекращении огня в Идлибе

Московский корреспондент газеты Эндрю Хиггинс так начинает свое сообщение: «После шести часов переговоров в Кремле президенты России и Турции в четверг объявили о достижении того, что они назвали соглашением о прекращении боевых действий в сирийском регионе Идлиб, таким образом успокоив очень нестабильный конфликт, который подвел две страны к возможному началу открытой войны.

Оба лидера сказали, что соглашение включало прекращение огня, которое вступит в силу в Идлибе — последнем бастионе сирийских повстанцев. Соглашение о прекращении огня вступит в силу в полночь, а совместные патрули российских и турецких войск начнут патрулирование семимильного мирного коридора, который будет простираться вдоль шоссе, идущего через Идлиб в восточном направлении — от берега Средиземного моря до границы с Ираком».

Далее Эндрю Хиггинс из «Нью-Йорк таймс» таким образом описывает беседу двух лидеров, цитируя их выступления: «Мы не всегда соглашаемся с нашими турецкими партнерами в наших оценках того, что происходит в Сирии, но всякий раз в критический момент, опираясь на достигнутый высокий уровень двухсторонних отношений, мы пока что всякий раз оказывались в состоянии найти общую почву по спорным вопросам, которые возникали, и вырабатывать приемлемые решения,- сказал Путин во время вечерней встречи в Кремле, с господином Эрдоганом рядом с ним. — И мы нашли решение и в этот раз».

«Соглашение, как и предыдущая договоренность по Идлибу, достигнутая господами Путиным и Эрдоганом в сентябре 2018 года, вряд ли остановит войну в Сирии… Но эта сделка должна по крайней мере смягчить резко нарастающий кризис в Идлибе»,- делает вывод журналист Эндрю Хиггинс из «Нью-Йорк таймс».

С таким же по выводам сообщением выступило и немецкое издание Der Spiegel. Вот как оно цитирует ответное выступление Эрдогана на совместной пресс-конференции с Путиным:

«Эрдоган подтвердил заключение соглашения и сказал, что обе страны хотят работать вместе, чтобы достигнуть стабильного прекращения огня… Эрдоган сказал в начале встречи, что российско-турецкие отношения находятся «на подъеме», — отмечает в своем сообщении гамбургский «Шпигель», напоминая о том, что в результате столкновений союзной России сирийской армии и турецких военнослужащих, находящихся на территории суверенной Сирии, погибли 33 турецких военных.

«Путин признал в начале разговора с Эрдоганом, что сирийская армия была ответственна за гибель [чужих солдат на своей территории], но при этом речь шла о недоразумении, а потому новых ударов по турецким солдатам не будет»,- сообщает в своей новостной статье «Шпигель».

Мировые агентства цитируют слова Эрдогана о том, что его встреча с Путиным должна была состояться в Турции, но «в связи с вашей (Владимира Путина — прим. ред.) работой по конституционным поправкам мы решили принять ваше приглашение и приехать сюда». С Эрдоганом приехали главные люди в турецком правительстве — министр иностранных дел, министр обороны, другие силовики.

Американская «Уолл стрит джорнел» (Wall Street Journal) в своем материале отмечает, что «США предлагают Турции экономическую помощь, а не ракеты», которые Анкара запрашивала для своих действий в Идлибе (речь шла об американских комплексах ПВО Patriot).

«По мере того, как Турция начала военную операцию против сирийского правительства, США лишь для показухи поддержали своего союзника по НАТО, так и не решившись предоставить оружие, заказанное Анкарой», — отмечает с укоризной Wall Street Journal.

Европейские издания также в более или менее завуалированной форме призывают к военной поддержке Турции в ее противостоянии с сирийской армией и помогающей ей российской авиацией.

«Турция надеется выйти на соглашение о прекращении огня в тот самый момент, когда еще два турецких бойца оказываются убиты в Сирии» — с таким заголовком освещает сложившуюся ситуацию британская «Дейли телеграф».

«Вот почему европейцы должны помочь Турции в Идлибе»,- гласит заголовок комментария в немецком «Шпигеле». «Эрдоган — деспот. Но несмотря на это, Евросоюз должен поддержать его в Идлибе. Только так можно уменьшить страдания беженцев», — утверждает автор комментария в Der Spiegel Максимилиан Попп. Вот как он поясняет свой довольно странный выбор:

«Турецкий президент всегда делал в Сирии то, что казалось ему нужным для его собственного, турецкого режима. Он вооружил джихадистов. Он начал на юго-востоке своей страны военную агрессию против курдского ополчения YPG. Сейчас он использует беженцев как инструмент, чтобы принудить ЕС к сотрудничеству с ним в Идлибе. Но при всей оправданной критике в адрес Эрдогана европейцы должны сделать именно это — поддержать Турцию в Идлибе… потому что Асад и Путин с неописуемой жестокостью отвоевали Сирию у повстанцев».

Перевод ИноСМИ