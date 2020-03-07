Международный союз биатлонистов отказался извиняться за обыски у Логинова

Александр ЛогиновФото: Александр Вильф / РИА Новости

Генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон в эфире «Матч ТВ» заявил, что организация не должна извиняться за обыски у россиянина Александра Логинова во время чемпионата мира в Антхольце.

Карлссон посчитал, что IBU не имеет отношения к расследованиям правоохранительных органов Италии и не знает о результатах действий полиции. «Они действуют в соответствии со своим законодательством, и я не понимаю, за что IBU мог бы извиняться», — добавил он.

6 марта МИД России выразил официальный протест в связи с обысками у Логинова, назвав неприемлемыми действия итальянской полиции.

29 февраля Союз биатлонистов России (СБР) выступил с обвинениями в адрес IBU в связи с обысками в номере Логинова. В СБР посчитали, что члены IBU даже не пытались смягчить ситуацию вокруг сборной России и своими действиями поставили спортсменов в заведомо неравные условия на чемпионате мира.

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Обыски у Логинова прошли 22 февраля. Они были вызваны тем, что тренер спортсмена Александр Касперович воспользовался аккредитацией, выданной члену сборной Украины. Позднее в этот день Логинов участвовал в эстафете на ЧМ, где сборная России заняла четвертое место. 23 февраля биатлонист снялся с масс-старта, сославшись на психологическую усталость.