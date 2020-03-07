Классификация дисковых пил по назначению и глубине пропила

Для ускорения и упрощения процесса деревообработки применяют дисковые пилы. Данное оборудование работает не только с деревом и его производными (фанера, МДФ, ДСП), но и с мягкими металлическими сплавами, полимерами, ламинатом и даже шифером, можно подобрать дисковые пилы на сайте https://abrazyv.com.ua/.Виды оборудования

Строгой классификации дисковых пил не существует, но условно инструмент делится на следующие виды:

Погружные циркулярные пилы, применяется для прорезки желобов, пазов и щелей. Благодаря конструкции инструмента, воздействие на материал возможно с любого участка, а не только с края. Дисковую пилу используют для обработки многослойных и ламинированных материалов, так как инструмент не разрушает декоративный слой.

Дисковое оборудование для резки металла, такую пилу можно использовать для обработки пластика и других прочных материалов. В качестве режущего инструмента используется зубчатый круг, подобный способ резки более безопасен и производителен, чем воздействие на материал с помощью УШМ.

Дисковые пилы, работающие на аккумуляторе. Такой тип инструмента используют при монтаже кровли, и в местах, где отсутствует электричество или сетевой провод затрудняет рабочий процесс. Современные аккумуляторные пилы, чаще всего оснащены двумя ёмкими батареями.

Особенности дисковых пил

Также дисковый инструмент делят по глубине, образуемого пропила, можно выделить четыре типа пил:

Малая циркулярная пила, она образует разрез глубиной 40 – 50 мм, инструмент используют в бытовых целях, он отличается компактным размером и небольшим весом.

Средние дисковые пилы, глубина пропила равняется 50 – 65 мм.

Большие и профессиональные циркулярные пилы. Электроинструмент данного типа имеет глубину пропила от 65 мм и до 14 см.

Также дисковые пилы могут быть ручного, настольного или стационарного вида. Ручной инструмент, чаще всего отличается не высокой мощностью, его выбирают для проведения бытовых работ. Настольное и стационарное оборудование выбирают для профессиональных целей. Стационарные пилы устанавливают в специальных помещениях, оборудование используют при больших объёмах работ, когда требуется высокая производительность и мощность.