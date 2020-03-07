«Сторчался, петушара»: Джиган и Гуф устроили разборки из-за наркотиков

Супруг Оксаны Самойловой оскорбил Алексея Долматова в прямом эфире.

Прямой эфир рэпера Джигана стал поводом для нового скандала. Во время онлайн-трансляции в Инстаграме счастливый отец трех дочерей и сына обвинил Алексея Долматова (Гуфа) в употреблении наркотиков. Он назвал артиста «петушарой», который «сторчался» и пригрозил физической расправой всем, кто будет трогать наркотики.

Реакцию Гуфа не пришлось долго ждать. Словесная дуэль продолжилась, как и полагается в 2020 году, в Инстаграм-сторис. Рэпер послал коллегу по цеху на три буквы, не забыв упомянуть о тайных пристрастиях Джигана.

«Ну, то, что наркоман, ты никому Америки не открыл. Так что, давай в стриптизе, где мы с тобой встречаемся постоянно, ты не будешь у меня больше спрашивать ни «дорожку», ни «косячок», — высказался Гуф.

Стоит отметить, это не единственный прямой эфир Джигана, в котором рэпер вел себя несколько странно. Подписчиков супруга Оксаны Самойловой удивило, что во время одной из последних трансляций рэпер матерился при детях и даже попросил у одной из дочерей принести ему пиво. Сама Оксана поведение мужа комментировать не стала, как и слухи о том, что Джигана действительно часто замечают в ночных клубах с другими девушками.