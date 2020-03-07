«Летела три с лишним метра»: певица упала со сцены и допела для губернатора хит Пугачевой с переломом ноги

Исполнительница не прервала свое выступление после падения в оркестровую яму.

Красноярская певица Анастасия Вишневская получила перелом стопы после падения со сцены прямо во время исполнения песни Аллы Пугачевой «100 часов счастья». Несмотря на неприятный инцидент, девушка не прервала свое выступление.

Вишневская пела хит Примадонны на приеме губернатора региона Александра Усса в честь Международного женского дня. Во время выступления певица направилась к зрителям и, не заметив конец сцены, рухнула в оркестровую яму. Тем не менее она продолжила петь и завершила свой номер.

«Я 23 февраля родилась, я воин по жизни», — прокомментировала артистка инцидент. Она отметила, что сама добралась до кулис, где ее уже ждали врачи скорой помощи.

При этом зрители раскритиковали выступление Вишневской, предположив, что она пела под фонограмму. Травмированная певица опровергла эти обвинения: