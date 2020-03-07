«Ждать дольше нельзя»: Зеленский пригрозил разорвать отношения с Россией

Киев будет готов выйти из переговоров с Москвой через год, если на них не удастся достигнуть прогресса.

Украина может отказаться от переговоров с Россией о судьбе Донбасса, если не получится добиться прогресса в этом вопросе. Так украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью The Guardian.

По его словам, при отсутствии результатов Киев будет готов выйти из переговоров с Москвой через год. Зеленский отметил, что у Украины есть «два-три плана» на случай отказа.

«Время идет. Власти могут потратить год на достижение соглашения. Тогда оно должно быть реализовано», — сказал Зеленский, отметив, что ждать дольше нельзя. По мнению украинского лидера, он не способен работать над соглашениями пять лет, которые ему «дал народ».

Зеленский также упомянул встречу с Путиным в декабре 2019 года в рамках саммита «нормандской четверки» (Германия, Франция, Россия и Украина). «Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, мне не показалось», — сообщил он.

Тогда сторонам удалось договориться об установлении в регионе перемирия до конца года и создании трех новых районов разведения сил к концу марта. Однако затем Зеленский заявил, что нужно изменить некоторые положения минских соглашений.

В конце февраля украинский президент учредил новый праздник: День сопротивления оккупации Крыма.