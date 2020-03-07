Ургант поздравил женщин с 8 марта, сняв пародию на «Любимку» Niletto

Телеведущий рассказал, какие трудности испытывают мужчины 8 марта.

Песню «Любимка» молодого исполнителя Niletto можно смело назвать хитом: она занимала первые строки музыкальных чартов в 2019 году и до сих пор остается популярной в Интернете. В честь Международного женского дня телеведущий Иван Ургант снял пародию на участника шоу «Песни ТНТ». Вместе с Niletto он спел о том, что приходится преодолеть мужчинам, чтобы поздравить своих «любимок» с 8 марта.

«Женщины ведь не знают, что мужчина весь год лежит на диване не просто так: он копит силы для 8 марта. На 8 марта нужны нечеловеческие силы, чтобы пробежать по торговому центру, отстоять очередь за цветами. Что подарить женщине? Через что приходится пройти мужчине ради подарков? Эту тему мы и попытались развить», — прокомментировал ролик Ургант.

В клипе Ургант и Niletto предстали в виде героев видео-игры, задача которых — купить подарки принцессе (ее роль сыграл автор идеи ролика Александр Гудков).

.

«Саша красотка», «Niletto здесь как Вадим Казаченко, а музон, как будто мы снова в 90-х», «Такими темпами Ургант начнет давать концерты», «Сын Газманова похайпил с Ургантом» , — шутят зрители на YouTube.