Неулыбчивые россияне удивили китайского туриста

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Китайский путешественник и блогер Лю Сяошунь рассказал о своих впечатлениях от путешествия по России. Об этом сообщает портал Sohu.

Он назвал Россию одним из важнейших соседей Китая, а также добавил, что китайские туристы чаще приезжают страну благодаря сближению и улучшению российско-китайских отношений.

Блогер выразил удивление относительно неулыбчивости жителей России, которая среди иностранцев является страной с «жестким» образом.

«Они (россияне. — примечание «Газеты.Ru») как будто бы совсем не умеют улыбаться, большую часть времени ходят с равнодушными лицами, словно никогда не бывают счастливыми», — написал Сяошунь.

Однако путешественник добавил, что при этом российские граждане «с энтузиазмом старались помочь», когда он обращался к ним, чтобы узнать дорогу. Он также выразил мнение, что «психологические давление» на жителей России может оказывать факт обладания высоким ростом и крепким телосложением.

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