Выявлены новые виды телефонного мошенничества

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Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выявила новые виды телефонного мошенничества, когда злоумышленники звонят в банки, представляются сотрудниками службы и требуют предоставить конфиденциальные данные, передает РИА «Новости».
Как отмечается, они просят паспортные данные, номера банковских карт и др.
Кроме того, были случаи, когда мошенники якобы для обмена информацией просили адрес электронной почты, на которую отправляли вредоносное программное обеспечение.
В ведомстве напомнили, что постановление правительства РФ от 19.03.2014 г. № 209 (ред. от 11.09.2018) … «не предусматривает предоставление информации по телефонному звонку».
Служба призвала россиян быть бдительными.
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