Без того, чтобы провести геологию участка, нельзя обойтись, даже если проект заключается в строительстве только сравнительно небольшого загородного коттеджа.

Что подразумевается под геологией участка при инженерных изысканиях?

Инженерно-геологическими условиями территории называют сочетание ее литологических, гидрогеологических, тектонических, геоморфологических, сейсмических характеристик, могущих повлиять на принятие проектных решений при строительстве. Инженерная геология участка в СПб определяет:

пригодны ли данные земли для строительства;

какая несущая способность грунтовой толщи естественного основания постройки;

какой потребуется фундамент для здания (тип, глубина и пр.).

Задачи, решаемые при проведении инженерно-геологических изысканий

Необходимость заказать геологию участка под строительство возникает у застройщиков с целью решения таких задач:

Расчет максимально допустимых строительных нагрузок на грунт.

Прогнозирование возможных осложнений при строительстве.

Подбор наилучшей схемы расположения построек на участке.

Обеспечение проектного предприятия необходимыми данными для проектирования объектов инфраструктуры и принятия других инженерных решений.

Стоимость инженерно-геологических услуг

Устанавливаемая при заключении договора на оказание изыскательских услуг цена геологии участка под строительство в Санкт Петербурге зависит от ряда причин. Во-первых, это, конечно же, площадь, которую будет занимать проектируемое сооружение либо комплекс строительных объектов. Чем большие размеры имеет исследуемая территория, тем больше придется бурить разведочных скважин, проводить полевых и лабораторных испытаний. Влияют на стоимость работ также и условия их проведения. Усложняется выполнение изысканий в районах с трудными инженерно-геологическими условиями, на избыточно обводненных земельных участках. Вследствие этого, точно сообщить, сколько стоит геология земельного участка, представители инженерно-изыскательской компании могут заказчику, обычно, не раньше, чем получат от него информацию о точном местоположении участка и основных технико-экономических характеристиках готовящегося проекта.

Сроки проведения исследований геологии участка

Минимальный срок проведения инженерно-геологических исследований составляет около одной недели. Это если речь идет об изысканиях для строительства коттеджа либо хозяйственной постройки. Более сложные проекты требуют выполнения больших объемов изыскательских работ, и период их осуществления может растянуться до нескольких месяцев. Что же касается вопроса: когда лучше делать геологию участка, то оптимальным временем считается весенний или осенний сезон насыщения водой подземных горизонтов, когда максимально активизируются экзогенные геологические процессы. При необходимости, опытные специалисты, обладающие обширным опытом работы в регионе, могут подготовить качественное заключение в любой период года. Однако в срочном порядке заказывать геологические изыскания рекомендуется, только если вы на сто процентов уверены в высоком профессионализме сотрудников изыскательской фирмы, с которой планируете сотрудничать.

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