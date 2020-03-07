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Siegfried Grassegger/Global Look Press

Мексиканская делегация посетит мероприятия в Москве в честь Дня Победы 9 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла Мексики в России Норму Пенсадо Морено.

По ее словам, пока неизвестно, приедет ли в российскую столицу президент Мексики Лопес Обрадор, однако он получил соответствующее приглашение.

Он отметила, что 75-летие Победы во Второй мировой войне — важная дата для РФ и для всего мира.

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