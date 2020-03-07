Духовная мантра, которую каждому знаку Зодиака нужно услышать прямо сейчас

Share Tweet Share Share Email CommentsВесы: «Я научусь доверять своему жизненному пути, даже если его окончательная цель останется для меня неведомой. Я буду верить, что люди, которым суждено быть в моей жизни, останутся рядом со мной, но никого не буду удерживать против воли».

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 3 мин. Просмотров 6

Овен

«Я научусь отпускать контроль, что позволит мне достигнуть ментального пространства, где я смогу встретиться с неизвестным и использовать его себе во благо».

Телец

«Я позволю себе испытать те эмоции, которые подавлял. Это позволит мне обрести потерянные мною чувства ясности и покоя».

Близнецы

«Я сделаю шаг вперед с осознанием того, что независимо от результата, смогу найти добро там, где окажусь. Меня не испугает то, что все может пойти не по плану».

READ «Это был ад»: Приемная дочь Ирины Понаровской рассказала о жизни в детдоме

Рак

«Я открою свой разум для новых возможностей, которые пока остаются закрытыми для меня. Я не побоюсь погрузиться в вопросы, которые до сих пор пугали меня, чтобы найти ответы, которые изменят мое мышление».

Лев

«Я со смирением освобожусь от всей энергии, которую вкладываю в себя, и найду способ использовать ее ради высшего блага. Я начну больше думать о своей истинной роли в этом мире».

Дева

«Я найду спокойное время и место, чтобы полностью прочувствовать все то, чем живет мой ум. Я установлю связь со своими мыслями, и это будет контакт, основанный на доверии».

Весы

«Я научусь доверять своему жизненному пути, даже если его окончательная цель останется для меня неведомой. Я буду верить, что люди, которым суждено быть в моей жизни, останутся рядом со мной, но никого не буду удерживать против воли».

READ На Бали госпитализировали россиянина с подозрением на коронавирус

Скорпион

«Я перестану цепляться за все то, что причиняет мне боль. Перестану осуждать окружающих и больше не буду сопротивляться очевидным вещам. Поступая таким образом, я очищу свой разум от прошлого».

Стрелец

«Все трудности, с которыми сталкиваюсь, я буду использовать для своего личностного роста. Я не отступлю и буду храбрым, зная, что мой голос имеет значение».

Козерог

«Я буду возвращаться к себе самому каждый день – ведь это и есть мой настоящий дом. Дам своему сердцу возможность дышать, а своим чувствам – простор. Я стану заботиться о себе и буду удовлетворять свои потребности».

Водолей

«Я постараюсь держаться подальше от чувств, событий и мест, которые все еще сдерживают меня. Избавлюсь от напряжения, которое мучает меня, и буду поддерживать себя во всех начинаниях».

READ Страницы книги: Кельтский гороскоп животных

Рыбы

«Я, наконец-то, создам то будущее, о котором мечтал. Отпущу мысль о человеке, которым всегда считал себя, и стану тем, кто я есть на самом деле».