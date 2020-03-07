Названы популярные у российских женщин направления путешествий

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В 2019 году россиянки в качестве направлений для путешествий отдали предпочтение Сочи и Еревану. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные интернет-сервиса для путешественников Biletix.

Среди внутренних рейсов самыми популярными в ушедшем году стали Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград.

Из зарубежных городов россиянки чаще всего выбирали Ереван, Стамбул, Тиват, Бургас, Барселону.

При этом жительницы России в среднем бронируют за 23 дня до вылета и путешествуют девять дней.

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