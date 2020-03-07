Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина поздравила себя любимую «косухой» от Prada за $4000

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Ксения Бородина на собственный день рождения, который она празднует в Международный женский день, сделала себе дорогой подарок.

Как написала Ксения под фотографией, подарок в виде куртки стал традиционным на День её рождения. В этом году подруги также предлагали ей приобрести обновку, но ведущая решила купить «косуху» сама. Также она поблагодарила свою аудиторию, которая достигла количества в 14 миллионов, и сказала, что такое доверие является лучшим подарком для неё.