Старт Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо и Джиро Сицилии-2020 откладывается

Организатор велогонок, компания RCS Sport, официально подтвердил, что Тиррено-Адриатико, Милан-Сан-Ремо и Джиро Сицилии не будут проводиться в марте 2020 года.

Причиной откладывания стартов является невозможность гарантировать выполнение всех условий Указа председателя Совета министров Италии от 4 марта 2020 года о проведении спортивных мероприятий.

Как и в случае с классикой Страде Бьянке, RCS Sport собирается через итальянскую федерацию велоспорта просить Международный союз велосипедистов (UCI) назначить новые даты для проведения велогонок Тиррено-Адриатико, которая должна была пройти с 11 по 17 марта, Милан-Сан-Ремо, проведение которой было назначено на 21 марта и Джиро Сицилии, которая должна была проводиться с 1 по 4 апреля 2020 года.

Милан-Сан-Ремо, впервые проведённая в 1907 году, отменялась лишь в 1916 году из-за Первой мировой войны и в 1944-45 годах из-за Второй мировой войны.