Команда Movistar отказывается от участия в гонках до 22 марта

Команда Movistar объявила, что отказывается от стартов в велогонках женской и мужской программ до 22 марта. Таким образом, команда не будет принимать участие в гонках Париж-Ницца (8-15 марта), Ronde van Drenthe (женская велогонка, 15 марта), Nokere Koerse (женская велогонка, 18 марта) и Omloop van de Westhoek (женская велогонка, 22 марта).

Также команда объявила об отказе от участия в Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, старты которых позже были официально отложены RCS Sport.

В пресс-релизе команды Movistar говорится: «Это решение принято по совету врачей команды, принимая во внимания ситуацию с коронавирусом. Команда Movistar действует так, чтобы сохранить здоровье всех членов команды, а также всех, кто соприкасается с велоспортом».