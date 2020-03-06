Париж-Ницца-2020. Маршрут

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Париж-Ницца-2020. Маршрут

 

 Париж-Ницца-2020. Маршрут

78-й выпуск велогонки Париж-Ницца (Paris-Nice) пройдёт с 8 по 15 марта. «Дорога к солнцу» стартует недалеко от Парижа и через 8 дней финиширует в Ницце, на Лазурном берегу. Организаторы не стали отступать от традиционного маршрута, где первые 3 этапа, а также 5-й, дают шансы спринтерам. На 4-м этапе участников ждут 15,1 км индивидуальной разделки. А начиная с 6-го этапа в борьбу вступают генеральщики. 

  7-й этап, предпоследний, королевский горный, с прохождением 4 подъёмов, финиширует в подъём 1-й категории Вальдеблор-ла-Кольмиан (Valdeblore La Colmiane) протяжённостью 16,3 км со средним градиентом 6,3% и максимальным до 10%. Этот подъём впервые появится на Париж-Ницца.

  

  8-й финальный этап, традиционный короткий, протяжённостью 113,5-км с прохождением 4 подъёмов, два из которых 2-й категории и два — 1-й категории и финишем в Ницце.  

  В связи с непредвиденными обстоятельствами (распространением коронавируса), состав участников Париж-Ницца-2020 изменился в последний момент. Победитель выпуска прошлого года Эган Берналь  не будет защищать титул, так как команда Ineos отказалась от участия в гонке. Одним из основных претендентов на победу становится Наиро Кинтана, призёр Париж-Ницца-2019, который победами в двух многодневных велогонках показал, что освоился в новой для себя команде Arkea-Samsic.

  Конкуренцию ему в борьбе за высшую ступень подиума составят Винченцо Нибали (Trek-Segafredo), Жулиан Алафилипп (Deceuninck-Quick Step), Тибо Пино (Groupama-FDJ), Серхио Игита и Майкл Вудс (EF Pro Cycling), Дилан Тёнс (Bahrain-Merida), Роман Барде (AG2R La Mondiale), Патрик Конрад и Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe), Лилиан Кальмежан (Total Direct Energie) и другие. 

Этапы Париж-Ницца-2020:  

Этап 1. 8.03. Plaisir — Plaisir, 154 км

 Париж-Ницца-2020. Маршрут

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Этап 2. 9.03. Chevreuse — Chalette-Sur-Loing, 166,5 км

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Этап 3. 10.03. Chalette-Sur-Loing — La Châtre, 214 км

 

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Этап 4. 11.03. Saint-Amand-Montrond — Saint-Amand-Montrond (ITT), 15,5 км

Париж-Ницца-2020. Маршрут

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Этап 5. 12.03. Gannat — La Côte-Saint-André, 227 км

 

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Этап 6. 13.03. Sorgues — Apt, 161,5 км

 

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Этап 7. 14.03. Nice — Valdeblore La Colmiane, 166,5 км

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Этап 8. 15.03. Nice – Nice, 113,5 км 

 

 

Париж-Ницца-2020. Маршрут 

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Предварительный стартовый состав на Париж-Ницца-2020:

 

 

AG2R LA MONDIALE (ALM) WorldTeam

 

BARDET Romain (Fra)

CHEREL Mickaël (Fra)

COSNEFROY Benoit (Fra)

GOUGEARD Alexis (Fra)

LATOUR Pierre (Fra)

NAESEN Oliver (Bel)

PARET-PEINTRE Aurélien (Fra)

PETERS Nans (Fra)

 

B&B HOTELS — VITAL CONCEPT (VCB) ProTeam

 

BACKAERT Frederik (Bel)

BARTHE Cyril (Fra)

COQUARD Bryan (Fra)

DEBUSSCHERE Jens (Bel)

GAUTIER Cyril (Fra)

PACHER Quentin (Fra)

RÉZA Kévin (Fra)

SCHÖNBERGER Sebastian (Aut)

 

BAHRAIN — MCLAREN (TBM) WorldTeam

 

BILBAO LÓPEZ DE ARMENTIA Pello (Esp)

CARUSO Damiano (Ita)

GARCIA CORTINA Ivan (Esp)

HAUSSLER Heinrich (Aus)

PERNSTEINER Hermann (AUT)

TEUNS Dylan (Bel)

TRATNIK Jan (Slo)

 

 

BORA — HANSGROHE (BOH) WorldTeam

 

ACKERMANN Pascal (Ger)

DRUCKER Jean-Pierre (Lux)

GROSSSCHARTNER Felix (Aut)

KONRAD Patrick (Aut)

SAGAN Juraj (Svk)

SAGAN Peter (Svk)

SCHACHMANN Maximilian (Ger)

SCHWARZMANN Michael (Ger)

 

CIRCUS — WANTY GOBERT (CWG) ProTeam

 

DE GENDT Aimé (Bel)

DEVRIENDT Tom (Bel)

DOUBEY Fabien (Fra)

MEURISSE Xandro (Bel)

PASQUALON Andrea (Ita)

VAN POPPEL Boy (Ned)

VAN POPPEL Danny (Ned)

VANSPEYBROUCK Pieter (Bel)

 

COFIDIS (COF) WorldTeam

 

ALLEGAERT Piet (Bel)

EDET Nicolas (Fra)

LEMOINE Cyril (Fra)

MARTIN Guillaume (Fra)

PEREZ Anthony (Fra)

TOUZÉ Damien (Fra)

VERMOTE Julien (Bel)

VIVIANI Elia (Ita)

 

DECEUNINCK — QUICK STEP (DQT) WorldTeam

 

ALAPHILIPPE Julian (Fra)

ASGREEN Kasper (Den)

BENNETT Sam (Irl)

DECLERCQ Tim (Bel)

JUNGELS Bob (Lux)

LAMPAERT Yves (Bel)

MØRKØV Michael (Den)

STYBAR Zdenek (Cze)

 

EF PRO CYCLING (EF1) WorldTeam

 

BETTIOL Alberto (Ita)

CRADDOCK Lawson (USA)

HIGUITA GARCIA Sergio Andres (Col)

KANGERT Tanel (Est)

SCULLY Thomas (NZl)

VAN GARDEREN Tejay (USA)

VANMARCKE Sep (Bel)

WOODS Michael (Can)

 

GROUPAMA — FDJ (GFC) WorldTeam

 

DUCHESNE Antoine (Can)

KÜNG Stefan (Sui)

LADAGNOUS Matthieu (Fra)

LE GAC Olivier (Fra)

LUDVIGSSON Tobias (Swe)

MOLARD Rudy (Fra)

PINOT Thibaut (Fra)

SARREAU Marc (Fra)

 

ISRAEL START-UP NATION (ISN) WorldTeam

 

BARBIER Rudy (Fra)

BIERMANS Jenthe (Bel)

BOIVIN Guillaume (Can)

HOFSTETTER Hugo (Fra)

NEILANDS Krists (Lat)

POLITT Nils (Ger)

VAN ASBROECK Tom (Bel)

WÜRTZ SCHMIDT Mads (Den)

 

LOTTO SOUDAL (LTS) WorldTeam

 

ARMÉE Sander (Bel)

DE BUYST Jasper (Bel)

DE GENDT Thomas (Bel)

DEGENKOLB John (Ger)

EWAN Caleb (Aus)

FRISON Frederik (Bel)

GILBERT Philippe (Bel)

KLUGE Roger (Ger)

 

NIPPO DELKO PROVENCE (NDP) ProTeam

 

BARBIER Pierre (Fra)

COMBAUD Romain (Fra)

DÍAZ GALLEGO José Manuel (Esp)

EL FARES Julien (Fra)

NAVARDAUSKAS Ramunas (Ltu)

RAJOVIC Dusan (Srb)

SISKEVICIUS Evaldas (Ltu)

TRARIEUX Julien (Fra)

 

NTT PRO CYCLING TEAM (NTT) WorldTeam

 

CAMPENAERTS Victor (Bel)

GIBBONS Ryan (RSA)

GOGL Michael (Aut)

KREUZIGER Roman (Cze)

NIZZOLO Giacomo (Ita)

O’CONNOR Ben Alexander (Aus)

VALGREN ANDERSEN Michael (Den)

WALSCHEID Max (Ger)

 

TEAM ARKÉA — SAMSIC (ARK) ProTeam

 

ANACONA Winner Anrew (Col)

BARGUIL Warren (Fra)

BOUHANNI Nacer (Fra)

MCLAY Daniel (GBr)

QUINTANA ROJAS Dayer Uberney (Col)

QUINTANA ROJAS Nairo Alexander (Col)

ROSA Diego (Ita)

SWIFT Connor (GBr)

 

TEAM SUNWEB (SUN) WorldTeam

 

ARNDT Nikias (Ger)

BENOOT Tiesj (Bel)

BOL Cees (Ned)

EEKHOFF Nils (Ned)

HAMILTON Chris (Aus)

KRAGH ANDERSEN Søren (Den)

MATTHEWS Michael (Aus)

PEDERSEN Casper Phillip (Den)

 

TOTAL DIRECT ENERGIE (TDE) ProTeam

 

BONIFAZIO Niccolò (Ita)

CALMEJANE Lilian (Fra)

HIVERT Jonathan (Fra)

PETIT Adrien (Fra)

SIMON Julien (Fra)

TERPSTRA Niki (Ned)

TURGIS Anthony (Fra)

VAN GESTEL Dries (Bel)

 

TREK — SEGAFREDO (TFS) WorldTeam

 

ELISSONDE Kenny (Fra)

KIRSCH Alex (Lux)

MULLEN Ryan (Irl)

NIBALI Vincenzo (Ita)

PEDERSEN Mads (Den)

PORTE Richie (Aus)

STUYVEN Jasper (Bel)

THEUNS Edward (Bel)

 

 

 