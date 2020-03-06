Пьяного Ефремова не выпустили из Санкт-Петербурга

Заслуженный артист России не смог улететь в Ригу.

Заслуженный артист России Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Актера, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, не пустили на борт самолета.

По данным СМИ, пьяный Ефремов пытался отправиться из Пулково в аэропорт в столице Латвии. В отношении актера составлен протокол об административном правонарушении.

В результате он остался в Санкт-Петербурге, где накануне выступал в Дворце культуры имени Ленсовета в спектакле «Чапаев и пустота» по одноименному роману Виктора Пелевина.

Ефремов нередко появляется на публике в нетрезвом виде. Например, в 2019 года в сети появилась видеозапись, на которой актер, утверждая, что он «тупо пьяный в говно», призывал сотрудников полиции «расходиться отсюда». А годом ранее Ефремова обвинили в пьяной выходке в Самаре: он вступил в полемику со зрителями и стал ругаться матом со сцены прямо во время спектакля.