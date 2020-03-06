Аналитик: Что будет в Турции после переговоров Эрдогана с Путиным?

Знаете, о чем я подумал? В отношении Эрдогана в Турции будет сказано много негативного за то, что он угрожал оттеснить Асада, вернуть 12 наблюдательных пункта, а в результате потерял еще больше территорий. Плюс огромные человеческие потери. Оппозиция тем более этот шанс не упустит.

Но если побыть адвокатом Эрдогана, то можно сказать, что, не будь этих громких слов со стороны турецкого руководства и наращивания военной силы, возможно, Турцию бы как раз и подвинули к краю Идлиба. Как об этом рассказывала турецкая сторона (российская, правда, не подтверждала) – Москва якобы предлагала Анкаре отойти от центра Идлиба (оставить сам город), и разместиться вдоль границ, заняв территорию глубиной 16 км.

А может Эрдоган и пошёл бы дальше, если бы не 36 погибших турецких солдат. Обо всём этом можно лишь гадать. А пока дождёмся, что напишут на первых полосах завтра утром турецкие газеты.