Лера Кудрявцева получила выгодное предложение после ухода с «МУЗ-ТВ»

Теледива проработала на музыкальном телеканале почти 20 лет и была крайне удивлена, узнав, что ее нет в списках ведущих предстоящей премии. Теперь Кудрявцева решила уйти из «МУЗ-ТВ» и уже нашла другую постоянную работу.

48-летняя Лера Кудрявцева решила окончательно попрощаться с «МУЗ-ТВ», которому посвятила значительную часть жизни. Ведущую возмутило, что ее не предупредили о замене, ведь она сотрудничала с каналом за символическую плату, считая, что их связывают исключительно теплые отношения. «Больше нет желания общаться с пвседо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение «друга» и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры теперь. Нет проблем!» — заявила она.

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Теледива также подчеркнула, что отказывалась от других выгодных предложений. Однако в связи с обстоятельствами решила все-таки согласиться на одно из них. «Мне поступило предложение от главы НТВ перейти к ним официально. Сейчас я нахожусь в отпуске. Приеду и озвучу свое решение всем», — рассказала она.

Напомним, что неловкая ситуация произошла в день объявления состава ведущих ежегодной премии «МУЗ-ТВ». На пресс-завтраке неожиданно заявили, что новой ведущей станет исполнительница хита «Мало половин», а вот имени Кудрявцевой в списке не оказалось. Теледива была крайне удивлена таким решением директора канала Армана Давлетярова, учитывая, что за ее плечами уже 11 премий.

«Просто мы соседи, друзья, и мне было бы приятнее, если бы ты со мной связался по телефону. Я ничего не имею против Оли Бузовой или премии. Желаю, чтобы все прошло хорошо. Я хотела донести, что друзья так не поступают. Вот и все», — подчеркнула Кудрявцева.

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По материалам Super.ru

Фото: Legion-Media, Instagram