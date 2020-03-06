Женщина из Иваново предложила Владимиру Путину жениться на ней

Владимир Путин явно не ожидал, что в городе невест найдется девушка, которая захочет выйти за него замуж. Как оказалось, поклонница президента уже давно испытывает к нему нежные чувства.

Шестого марта Владимир Путин приехал в Иваново, чтобы посетить детскую поликлинику и парашютный завод «Полет». Также президент успел пообщаться с местными жителями. На улицах города собралось несколько десятков граждан, которые хотели задать вопросы лидеру страны. Среди них оказалась и девушка, которая уже давно влюблена во Владимира Владимировича. «А возьмите меня замуж», — прокричала незнакомка, приблизившись к политику.

Такое предложение немало удивило президента, но он отреагировал на поступок девушки с юмором. «Иваново всегда называли городом невест. Сегодня я тоже получил соответствующее предложение. Мне кажется, камеры работали — девушка станет известна теперь на всю страну», — подчеркнул Путин.

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Как оказалось, девушка успела передать президенту и свою фотографию, на которой был номер телефона. Теперь она намерена ждать звонка от Владимира Владимировича. Общаясь с журналистами, поклонница Путина призналась, что очень давно следит за его деятельностью и испытывает к политику теплые чувства. «Главное, что фотографию я передала, а там будет видно. Президент сказал, что мое предложение очень интересное. Надеюсь, он фото все-таки увидит», — подчеркнула жительница Иваново.

Президент пробыл в городе несколько часов. Он успел пообщаться не только с местными жителями, но и с чиновниками.

Напомним, что Владимир Владимирович ранее состоял в браке с Людмилой Путиной. Отношения супругов продолжались 30 лет, но в 2013-м они официально объявили о разводе. С тех пор о личной жизни президента нет никакой информации. В интервью лидер страны много раз подчеркивал, что не хочет разговаривать о приписываемых ему романах, поскольку граждан должны интересовать его профессиональные качества и заслуги перед родиной.

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У Владимира Владимировича есть две взрослые дочери и внуки. Однако о наследниках президент говорить тоже не любит. Недавно он признавался, что всего его родственники живут в России и работают на благо страны.

По материалам «КП» и telegram-канала Life

Фото: Sipa USA/Legion-Media, Андрей Никольский/РИА Новости