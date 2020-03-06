Олег Тиньков борется с раком крови

Бизнесмен поделился страшной новостью — он борется с онкологическим заболеванием и уже прошел несколько курсов лечения. Раскрыть страшный диагноз его вынудили неприятности с законом США. Миллиардера обвинили в занижении доходов.

Недавно стало известно, что американские власти обвинили 52-летнего Олега Тинькова в сокрытии доходов и грозят ему шестью годами заключения. Однако оказалось, что у миллиардера есть проблемы посерьезнее. Мужчина рассказал о страшном диагнозе. «У меня диагностирована острая форма лейкемии. Мне поставили диагноз в октябре, я прошел уже несколько курсов химиотерапии. Мне приходилось в жизни бороться за себя и за свое дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь», — говорилось в заявлении бизнесмена.

READ Российский суд посчитал, что технология распознавания лиц не нарушает права граждан

Тиньков подчеркнул, что не собирался раскрывать подробности личной жизни, но был вынужден это сделать из-за судебного разбирательства. «Это самый сложный этап в моей непростой жизни, но я надеюсь на Бога, свое тело, друзей и вашу поддержку… Что касается вопросов от США по моим налогам в прошлом, по ним работают юристы, оставляя мне силы на тяжбу с моим главным врагом», — поделился он.

Дело, которое рассматривает заграничное министерство юстиции, относится еще к 2013 году. Тогда Тиньков отказался от американского гражданства и, по мнению ведомства, предоставил во время оформления документов фальшивую налоговую декларацию, в которой исказил информацию о доходах. Сейчас бизнесмен находится в Англии и не может выезжать, не решив проблему.

READ Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады

«Судебное слушание проводится в ответ на обвинения в неуплате налогов, предъявленные Налоговым управлением США Олегу Тинькову. Тиньков, как ожидается, останется в Лондоне на время разбирательства. Его отпустили под залог после того, как ордер на его арест был выпущен», — сообщили в компании «Тинькофф банка».

По материалам Forbes

Фото: Legion-Media, Instagram