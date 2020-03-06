Алена Водонаева обвиняет экс-супруга в болезни сына

Еще в прошлом году сын теледивы получил травму лица во время отдыха с отцом. Однако прошлый инцидент не заставил родителя тщательней присматривать за наследником, на этот раз мальчик слег с температурой. Звездная мама возмущена безответственностью экс-супруга.

37-летняя теледива всегда положительно отзывалась о бывшем супруге — Алексее Малакееве. Журналист рассталась с мужчиной на дружеской ноте, и спокойно позволяла ему проводить достаточное количество времени с их общим сыном Богланом. Однако недавний случай заставил Алену вспылить не на шутку. Она записала в сторис весьма эмоциональный ролик, в котором возмутилась поступком экс-избранника. Оказалось, что Алексей привез сына с высокой температурой и даже не удосужился сводить его к врачу.

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«Я лежу реву от обиды, хотя редко это делаю. Знаете, меня, наверное, поймут только те женщины, у которых есть дети и они в разводе. Женщины, которые дают детей отцам на каникулы, выходные или недельку пожить, а отцы возвращают им больных детей, — возмущалась она. — Раз в пятидесятый уже такое происходит. Они их никогда не лечат, просто возвращают, а вы потом теряете деньги, работу, потому что выпадаете из жизни. Отменяете все дела и сидите дома, лечите ребенка, а папа так не делает. Это просто неуважение, неадекватное восприятие себя, что ты лучше, чем мама. Просто знаете, наболело».

Алена рассказала, что уже второй день ухаживает за Богданом. Мальчика мучает высокая температура и насморк. «Отменяю все дела. Сегодня должна была читать лекцию в финансовом университете, встречаться со студентами. Теперь вот лежим, ревем, чтобы Богдан не видел», — говорила она, утирая слезы.

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Она также поделилась советом, как в подобных случаях должен поступать по-настоящему любящий папа, который беспокоится о состоянии своего чада. «Речь конечно об ответственности родителей. Если болеет ребенок, вы можете не просто сбагрить его бывшей жене и пойти работать, как ни в чем не бывало, а можете. Во-первых, вылечить ребенка сами хоть раз в жизни, посидеть над его кроватью по ночам, померить температуру; Во-вторых, купить лекарства на свои деньги, сказав «Мать, накосячил, забирай вот тебе деньги или лекарства»; И в-третьих, следить за ребенком, чтобы он в принципе не заболел».

По словам Водонаевой, девятилетний Богдан заболел именно из-за недосмотра отца. Мальчик выбежал на улицу без теплой одежды, а потом забрался на крышу с братьями. При этом звезда не хочет вступать в конфликт с Малакеевым. «Наверное, нужно без оскорблений начать рассказывать, что такое ответственность за детей. Потому что некоторые, видимо, не понимают. И это бесит!» — заключила она.

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Фото: Legion-Media, Instagram