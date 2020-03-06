Девушка, заявившая об интиме с Романом Капаклы, рассказала о его угрозах

Участник «ДОМа-2» стал участником скандала. Еще на прошлой неделе в Сети появилась информация о том, что Роман Капаклы якобы изменяет Марине Африкантовой.

Девушка по имени Кристина Шейк рассказала, что Роман Капаклы изменяет Марине Африкантовой, когда та уезжает на дачу. Так, Рома и его друг Саймон Марданшин не раз приглашали ее потусить в квартиру, которая досталась молодоженам.

«Я приехала, потому что мне было нечем заняться. Все было нормально: пришел Рома, пришел Саймон, мы сидели все вместе на кухне, общались. И мы с Ромой зацепились языками, если это можно так назвать. Когда все ушли, наступила такая интимная обстановка. Мы целовались, обжимались, и произошел интим в ванной. Во второй раз все случилось уже в комнате, а потом Рома пошел отдыхать. Ему нужно было вставать через три часа», — поделилась Кристина.

Также Шейк вспомнила об агрессии Саймона к ней. «Я не знаю, что взбрело в голову Саймону, но он начал ко мне приставать. Сдирал с меня одежду, говорил, что я привлекательная. Я ему ответила: «Если у меня что-то было с твоим другом, это не значит, что я теперь буду спать со всей квартирой». Тогда он стал толкать меня на кровать, хватать за шею, сдирать трусы. После того, как я пригрозила полицией, Саймон испугался и выгнал меня. Рома лежал в соседней комнате и все слышал. Мне стало обидно, ведь он как мужчина даже не вступился за меня. Я ничего плохого не могу сказать про Рому, он хороший мальчик, но не ожидала от него такого недостойного поступка», — заявила Кристина.

Капаклы пока никак не прокомментировал заявление Кристины. Никто из его окружения не верит в то, что Рома мог предать Марину. У пары гармоничные отношения, поженились они только в прошлом году.

Теперь Кристина утверждает, что после участия в одном из телешоу ей поступают угрозы. «Никому никакая правда на «ДОМе-2» неинтересна. Все перевернули, как им надо. А Рома мне пообещал без камер, что я еще пожалею. Изменяй аккуратнее, дорогой. А Саймона своди к невропатологу», — отметила Кристина в сторис.

21-летний Роман ничуть не переживает из-за того, что Марина старше его почти на 10 лет. Девушка давно находится на проекте «ДОМ-2», ранее она состояла в отношениях с Андреем Чуевым. Правда, они так и не поженились. Сейчас Чуев состоит в отношениях с Викторией. В скором времени они станут родителями.

Фото: Legion-Media