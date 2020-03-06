Константин Ивлев увез любовницу на Мальдивы после новости о разводе

Знаменитый шеф-повар старается не обращать внимания на то, что общественность узнала о его разводе и новых отношениях. Например, сейчас Ивлев вместе с 28-летней избранницей Валерией Куденковой нежится на Мальдивах.

На днях «СтарХиту» стало известно, что известный телеповар разводится. Жена Константина Мария решила расторгнуть брак после того как застукала 46-летнего мужа с молодой любовницей. Ивлевой прислали видео, на котором ее муж запечатлен за ужином с молодой незнакомкой.

Ею оказалась 28-летняя студентка журналистики Валерия Куденкова из Краснодарского края. «Ладно бы выбрал достойную женщину, а он предпочел дешевую эскортницу из Тамани. Ниже плинтуса упал!» — возмущалась Маша.

Поначалу Константин и Лера не комментировали эти слова. Но потом пара решила выдвинуть свою версию происходящего и опубликовали одинаковые посты.

«Никто никого не застукал, никто никого не отбирает, никто никого не предавал! Все произошло так, как должно было случиться! Живите в центре своей жизни, а не на обочине чужой! Не ведитесь на хайп и желтую прессу! Всем мира и любви!», — написали Куденкова и Ивлев в своем Instagram.

Как оказалось, сейчас Ивлев вместе с новой спутницей отдыхает на Мальдивах. Валерия не скрывает от подписчиков восторга, в который ее приводит экзотика островов. Куденкова часто выкладывает видео, где она купается в океане, сексуально позирует на камеру. Многие фанаты отметили идеальную фигуру пассии Константина. Нашлись и те, кто раскритиковал ее. Особенно на совместном фото с ведущим.

«Фу, дедушка с внучкой!» «Как можно лезть к женатому мужику?», «На чужом несчастье счастья не построишь», — возмутились подписчики.

Действительно, для многих стало потрясением, что Ивлев разводится, ведь его и Марию считали идеальной парой. Женщина часто признавалась, что супруг ее балует дорогими подарками и признается в любви. Она же в свою очередь всегда поддерживала его в начинаниях, ждала дома, создавала уют и воспитывала детей.

«Просто Константин для меня предатель. Слюни и сопли подтирала мужу, когда ему было 23 года, и вот так он отплатил мне?» — делилась Ивлева.

Также по словам Маши, поступок супруга разочаровал родственников. Многие не понимают его поведения. «Дети в шоке, его мама с папой плачут — продолжает женщина. — Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, с адвокатом будем составлять иск», — вздыхала женщина.

Фото: Vadim Tarakanov / Legion-Media, Instagram