Параллельные вселенные существуют и физики это скоро докажут

Многие люди, скорее всего, думали о том, что они могут существовать еще и в параллельной Вселенной. Когда о подобных вещах думают ученые, то они могут очень много рассказать о том, как устроена Вселенная. Одна из последних работ Стивена Хокинга посвящалась параллельным вселенным и способам, с помощью которых можно было бы доказать то, что они действительно существуют, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Физик Шон Кэрролл рассказал о том, что он уверен в существовании маломасштабной структуры Вселенной и именно этот параметр указывает на существование параллельных миров. Он добавил, что на это может указывать тот факт, что такие незначительные частицы, как фотоны и электроны не имеют определенного местоположения во Вселенной. Некоторое время назад Кэрролл выдвигал несколько разных теорий о том, какое именно происхождение имеет время и Большой взрыв. Он считает, что Вселенная образовалась не в результате Большого взрыва. На самом деле она нескончаемо древняя, а время в ней может двигаться не только вперед, но и назад. В последние годы все больше ученых пытаются доказать, что во вселенной существует огромное количество параллельных миров, но пока что никому это сделать не удалось. В то же время стоит отметить, что эксперты имеют несколько теоретических вариантов того, как это можно сделать и, возможно, в скором времени существование параллельных вселенных будет доказано научно.