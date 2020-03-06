Винченцо Нибали стартует на гонке Париж-Ницца-2020

В связи с отменой итальянской недельной гонки Тиррено-Адриатико-2020 команда Trek-Segafredo внесла изменения в список стартующих на французской гонке Париж-Ницца-2020.

Винченцо Нибали, который должен был стартовать на Тиррено-Адриатико, 8 марта возглавит состав команды Trek-Segafredo в гонке Париж-Ницца-2020.

Вместе с ним на старт выйдет двухкратный победитель Париж-Ниццы Ричи Порт. В этом году 35-летний австралийский гонщик будет нацелен на борьбу за победы на этапах. Помогать в горах Винченцо Нибали и Ричи Порту будет французский горняк Кенни Элиссонд, бывший ключевым помощником Ричи Порта во время его победы на Туре Даун Андер-2020.

В состав команды войдут также гонщики-классики — Яспер Стейвен, чемпион мира Мадс Педерсен, Райан Маллен, Эдвард Тёнс.

Винченцо Нибали: «С сожалением вынужден отложить дебют сезона в Италии. Искренне надеюсь, что нашей прекрасной стране ситуация улучшится как можно скорее. Продолжаю свой путь к Джиро д’Италия-2020, завтра лечу во Францию, с воскресенья буду участвовать в Париж-Ницце-2020.

Вместе с командой мы решили, что я поеду Париж-Ниццу, чтобы фактически не менять план подготовки к Джиро д’Италия. На данный момент важно набирать в ногах километры и гоночные дни. Учитывая ситуацию в Италии, изменения в календаре были неизбежны. Мне очень жаль, что не смогу выступать в своей стране, надеюсь, что ситуация независимо от гонок вскоре улучшится.

На Париж-Ницце моя цель – подтвердить хорошие ощущения, которые были у меня на классиках Ардеш и Дром, и сделать ещё один шаг в развитии формы. Команда у нас сильная, хочу внести свой вклад».