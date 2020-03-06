Журнал Time поместил сто «Женщин года» на свои обложки

Журнал Time выбрал 100 женщин, которые повлияли на историю с 1920 года. В сообщении, опубликованном на сайте издания, говорится, что данный проект – это попытка обратить внимание на влиятельных женщин, которые часто находились в тени.

В список попали писательница Вирджиния Вульф, художница Фрида Кало, общественная деятельница Элеонора Рузвельт, актриса Мэрилин Монро, первая леди США Жаклин Кеннеди, бывшая премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, певица Мадонна, создательница вселенной Гарри Поттера Джоан Роулинг, телеведущая Опра Уинфри, певица Билли Холидей, идеолог феминистского движения Симона де Бовуар и многие другие.

К слову, в список Time попали и россиянки – панк-рок-группа Pussy Riot. Они украшали обложку журнала в 2012 году.

В 2019 году человеком года стала шведская экоактивистка Грета Тунберг – она и завершила список 100 женщин, повлиявших на ход истории.

Отмечается, что некоторые из женщин года по версии Time занимали должности, которые в их время традиционно считались мужскими. Например, пятый премьер-министр Израиля Голда Меир и бывший президент Филиппин Корасон Акино. Однако большинство героинь обложек влияли на мир через активизм или искусство.

В Time уверены, что их проект помогает понять, в каких областях женщины имели власть во времена неравенства. По словам бывшего главного редактора журнала Нэнси Гиббс, женщины владели мягкой силой задолго до того, как эта идея была осмыслена.