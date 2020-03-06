Акции «Тинькофф банка» рухнули на 25% после новости о болезни Тинькова

Эксперты считают, что это был тщательно продуманный ход.

Стоимость акций TCS Group Олега Тинькова снизилась на биржах почти на четверть после заявления миллиардера о тяжелой болезни, сообщает Инфо24. Днем в пятницу банкир сообщил, что у него диагностировали острую форму лейкемии.

Согласно данным московской биржи, акции TCS Group после сообщения о болезни Тинькова упали на 24,66%.

Олег Тиньков сделал заявление о болезни на фоне судебного процесса в США. Американские власти обвиняют его в налоговом мошенничестве. По версии Минюста США, 7 лет назад российский миллиардер скрыл от американских властей доходы на сумму 1 млрд долларов.

Руководитель общественно-политического отдела медиа-холдинга Readovka Дмитрий Журавский сообщил Инфо24, что заявление Тинькова о болезни было тщательно продуманным ходом. Он назвал банкира «мастером пиара».

«Просто вдумайтесь: дождаться, пока США назовет конкретные претензии, добить все это заявлением про лейкемию. И… все это в пятницу, после обеда. Акции материнской компании падают уже на 25%, но Московская биржа вот-вот закроется, а дальше 2 дня выходных. Истерия спадет, падение уменьшится», — написал журналист в Telegram-канале редакции.

После того, как акции отыграют падение «Олег Юрьевич так и останется жертвой», отмечает Журавский. «Вот за счет таких решений банк Тинькова и добился нынешнего успеха. Здравый цинизм, расчет и умелая игра на людских эмоциях», — считает он.

В то же время тяжелая болезнь Тинькова может стать основанием для отказа в его экстрадиции из Великобритании в США. Это следует из соответствующего договора между странами.